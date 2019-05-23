İç çamaşırı markasını çıkarmıştı! Rihanna Paris'te mağaza açtı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sadece müzik dünyasında kırdığı rekorlarla değil, markalarının satışlarında da kırdığı rekorlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı kozmetik markasının tanıtımının ardından kendi koleksiyonu olan iç çamaşırı markası için de kameraların karşısına geçmişti.