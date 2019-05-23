İç çamaşırı markasını çıkarmıştı! Rihanna Paris'te mağaza açtı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, son zamanlarda şarkılarıyla değil çıkardığı kozmetik ve iç çamaşırı markalarıyla adından söz ettiriyor. Rihanna, markaları için Paris'te bir mağaza açtı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sadece müzik dünyasında kırdığı rekorlarla değil, markalarının satışlarında da kırdığı rekorlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı kozmetik markasının tanıtımının ardından kendi koleksiyonu olan iç çamaşırı markası için de kameraların karşısına geçmişti.
Müzik ve sinema alanlarındaki başarısının yanı sıra moda dünyasındaki girişimciliğinde de başarıyı yakalayan Rihanna, Paris’te mağaza açtı. Moda alanında kendi markasıyla başarılı bir girişimcilik örneği sergileyen Rihanna, Paris'teki açtığı mağazası için parti verdi.
31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, markası Fenty aracılığıyla LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton şirketiyle işbirliği yaptı.
Paris’teki mağazası için bir açılış partisi verdi. Partide Balmain’in yaratıcı yönetmeni Olivier Rousteing de yer aldı.