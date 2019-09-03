İç çamaşırı markasını çıkaran Rihanna'nın seksi pozları sosyal medyayı salladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kendi iç çamaşırı markası için yeniden kameralar karşısına geçti, sosyal medyayı seksi pozlarıyla salladı.
Müziğe ara vererek ticarete atılan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kendi iç çamaşırı markasını çıkarmış hatta mağaza açmıştı. Kendi çıkardığı iç çamaşırı markası için kameralar karşısına geçerek cesur pozlar veren Rihanna, sosyal medyayı seksi pozlarıyla sallıyor.
Sosyal medya hesabı Instagram'da 74,4 milyon gibi rekor bir takipçi sayısına sahip olan Barbadoslu şarkıcı, müzikteki başarısını ticarete de taşıdı. Instagram'dan yeni sezon iç çamaşırları için çekildiği fotoğraflarını paylaşan Rihanna'nın seksi pozlarına beğeni yağdı.
31 Yaşındaki güzel şarkıcı, bu başarısının sırrının çok çalışmak olduğunu dile getirmişti. Paris'te geçtiğimiz haftalarda mağaza açan Rihanna'nın koleksiyonunda iç çamaşırının dışında hazır giyim, ayakkabı, aksesuar ve gözlük ürünleri de bulunmakta.
Bir diğer yandan ise koleksiyonunda bulunan ürünlerin reklamını kendi Instagram hesabında yapan Rihanna'nın geçtiğimiz günlerde paylaştığı yatak pozları da oldukça beğenilmiş ve sosyal medyada çok konuşulmuştu.