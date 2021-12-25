İç çamaşırı itirafı geldi! Masterchef Danilo Zanna Somer Sivrioğlu açıkladı: Mehmet Şef duymuyor
39 yaşındaki Danilo Zanna ve 50 yaşındaki Somer Sivrioğlu yaptıkları itiraflarla olay oldu.
TV8'de ekrana gelen Masterchef Türkiye programının jürileri Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu. İkili yaptığı açıklamalarıyla gündem oldu.
2021 nasıl geçti?
Somer Sivrioğlu: Pandeminin çok yoğun olduğu zamanlar Avustralya’daydım. Hem işler hem çocuklar... Zor bir dönemdi. Buraya geldikten sonra yine pandeminin izleri devam ediyordu ama yılın ikinci yarısı güzel geçti. Program çok iyi gitti. Yeni bazı kararlar aldık. Mesela burada bir restoran açıyorum; onun çalışmalarına başladık. Ayakta kaldık yani, hâlâ ayaktayız, bu bölümü geçtik, mühim olan o.
Danilo Zanna: Yenileniyoruz, benim için de bir geçiş senesi oldu. Kişisel anlamda da hayatımda birçok şey değişti.
2021’de yaşadığınız en kötü olay neydi?
Somer Sivrioğlu: Herhalde pandeminin etkileri. Allah’a şükür sevdiklerimize bir şey olmadı. O açıdan 2021’i daha az zararla geçirilmiş bir yıl gibi görüyorum ben.
Danilo Zanna: Aileden ayrıldım.
Boşanmanı mı kastediyorsun?
Danilo Zanna: Birlikte aldığımız bir karar olduğu için boşanmak değil de aileden ayrılmak gibi. Bir de biz çok yakınız. Mutlaka 2022 de zor olacak.
Yüzünüzü güldüren ne oldu?
Danilo Zanna: Mehmet iki ay boyunca hem bizi hem yarışmacıları duymadı.