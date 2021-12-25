İç çamaşırı itirafı geldi! Masterchef Danilo Zanna Somer Sivrioğlu açıkladı: Mehmet Şef duymuyor

2021 nasıl geçti?

Somer Sivrioğlu: Pandeminin çok yoğun olduğu zamanlar Avustralya’daydım. Hem işler hem çocuklar... Zor bir dönemdi. Buraya geldikten sonra yine pandeminin izleri devam ediyordu ama yılın ikinci yarısı güzel geçti. Program çok iyi gitti. Yeni bazı kararlar aldık. Mesela burada bir restoran açıyorum; onun çalışmalarına başladık. Ayakta kaldık yani, hâlâ ayaktayız, bu bölümü geçtik, mühim olan o.

Danilo Zanna: Yenileniyoruz, benim için de bir geçiş senesi oldu. Kişisel anlamda da hayatımda birçok şey değişti.