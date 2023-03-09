İç Anadolu'da diri fay hattı ortaya çıktı! Vatandaş diken üstünde uzmanlar açıklama yaptı
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Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinin ardından birçok bölge beşik gibi sallanırken MTA'nın yayımladığı Türkiye diri fay hatları vatandaşların dikkatini çekti. Yayımlanan haritada İç Anadolu Bölgesi'nde bir fay hattı da vatandaşları endişelendirmeye başladı. Özellikle Ankara detayının göze çarptığı faya ilişkin açıklama yapan uzmanlar, 'Bağlıca'dan Yapracık'a uzanan fay yeni değil ve büyük deprem riski taşımıyor' görüşünde.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan yıkıcı deprem 11 ili vurdu, on binlerce can kaybı yaşandı, çok sayıda bina yerle bir oldu.
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Türkiye'yi hüzne boğan çifte felaketin ardından Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Türkiye diri fay haritası yayımladı.
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MTA'nın diri fay haritaları, Ankara'da tedirginliğe neden oldu. Bilimsel verilere dayanmadan yapılan paylaşımlar kentte yeni bir fay ortaya çıktığı algısını oluşturdu.
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Bağlıca'dan Yapracık'a uzanan fay, uzmanlara göre yeni değil ve büyük deprem riski taşımıyor.
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