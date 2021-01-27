İbrahimovic'le Lukaku kapıştı! Küfürler kartlar havada uçuştu

İtalya Kupası çeyrek finali Derby della Madoninna'ya sahne oldu. Inter ile Milan yarı final için kozlarını paylaştı. Zlatan Ibrahimovic'in 31. dakikada gol perdesini açtığı maçta Milan ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken devrenin sonunda Romelu Lukaku ile Ibrahimovic arasında yaşanan gerilim mücadeleye damga vurdu. İki futbolcu uzun süre sözlü ve fiziksel olarak tartıştı. Devamında hakem iki oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı.