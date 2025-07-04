İbrahim Yumaklı açıkladı: 10 yangından 7'si kontrol altında

Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini ve kahramanların alevler karşısında cansiparane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "İzmir Buca, Ödemiş, Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan ilçelerindeki yangınlarda kontrol sağlandı, soğutma çalışmaları sürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.