İbrahim Yumaklı açıkladı: 10 yangından 7'si kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini belirterek, İzmir, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Çanakkale’deki yangınların kontrol altına alındığını, Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı’daki yangınların büyük ölçüde kontrol edildiğini açıkladı. Hatay Dörtyol’daki yangına ise çok sayıda hava ve kara aracıyla müdahale edildiğini belirten Bakan Yumaklı, mücadeleye gece boyunca devam edileceğini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini bildirerek, "İzmir Buca, Ödemiş, Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan ilçelerindeki yangınlarda kontrol sağlandı, soğutma çalışmaları sürmektedir." ifadesini kullandı.
Yumaklı, sosyal medya hesabından, devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair detayları paylaştı.
Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini ve kahramanların alevler karşısında cansiparane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "İzmir Buca, Ödemiş, Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan ilçelerindeki yangınlarda kontrol sağlandı, soğutma çalışmaları sürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Yumaklı, devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair de bilgileri paylaşarak, "Muğla Milas, Manisa Saruhanlı'da devam eden yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı.