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İbrahim Tatlıses'ten sürpriz açıklama! Herkesi şok eden sözleri Twitter'ından paylaştı

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İbrahim Tatlıses'ten sürpriz açıklama! Herkesi şok eden sözleri Twitter'ından paylaştı

Yaptıkları ve sözleriyle gündemden düşmeyen Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses sevenlerini sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcı sevindiren haberi Twitter hesabından yayınladı.

İbrahim Tatlıses'ten sürpriz açıklama! Herkesi şok eden sözleri Twitter'ından paylaştı

Esmersen Güzelsin, Aramam, Kop Gel Günahlarından gibi birçok şarkı, türkü ve filmleriyle Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan İbrahim Tatlıses herkesi heyecanlandıran haberi Twitter hesabından duyurdu.

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İbrahim Tatlıses'ten sürpriz açıklama! Herkesi şok eden sözleri Twitter'ından paylaştı

10. kez dede olmaya hazırlanan 6 çocuk babası usta şarkıcı 476.6 bin takipçisi bulunan Twitter hesabından peş peşe mesajlar yayınladı.

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İbrahim Tatlıses'ten sürpriz açıklama! Herkesi şok eden sözleri Twitter'ından paylaştı

Daha önce 3 kez evlilik yaşayan Tatlıses hayranlarını şaşırtan açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcının açıklamaları binlerce yorum aldı.

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İbrahim Tatlıses'ten sürpriz açıklama! Herkesi şok eden sözleri Twitter'ından paylaştı

"Her an sürpriz bir evlilik yapabilirim, çok uzak değil" diye yazan ünlü isim, ardından da; "Teklik Allah'a mahsustur, tek yaşamayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

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