İbrahim Tatlıses'ten olay yaratan itiraflar geldi: Mağaradan çıktım villalarım oldu

Tatlıses "Ben nereden geldiğimi bildiğim için, tepeden inmedim. Ben mağaradan geldim. Mağara adamı dediler, desinler. Ben kültürlüden daha kültürlüyüm. Ben okul okumadım ama hayatı okudum... Felç kalmak çok zor. Tedavi görmüyorum." ifadelerini kullandı.