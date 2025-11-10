İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e ağızları açık bırakan sözler: ''Onun anasını avradını...''
Mahkemelik olan İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik her geçen gün daha da artıyor. İbrahim Tatlıses, kendisine vasi davası açan oğlu Ahmet Tatlıses'e konserinde herkesi şaşırtan sözler söyledi. Ahmet Tatlıses ise uzaklaştırma kararının ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. ''Onun anasını avradını...' diyen İbrahim Tatlıses bakın sözlerine nasıl devam etti...
İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki anlaşmazlık, kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Mahkeme yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ahmet Tatlıses'in açtığı vesayet davasını reddederek, İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığının yerinde olduğuna hükmetmişti.
İbrahim Tatlıses, “akli melekelerinin yerinde olmadığı” gerekçesiyle kendisine vasi davası açan oğlu Ahmet Tatlıses'e yönelik sert eleştirilerde bulundu.
İbrahim Tatlıses konser sırasında, "Bir baba da evladı için bebektir. Belli bir yaştan sonra bebeğe dönüşür" deyip tepki çeken şu ifadeleri kullandı: