İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a geceye damga vuran sözler: ''Arama, bıktım artık!''
İbrahim Tatlıses, son olarak sahne aldığı 'Kadınlar Matinesi'nde Hülya Avşar hakkında söylediği sözlerle geceye damga vurdu. Yakın dostunun adını önce Hülya Avşar'a ithafen yazılan 'Hülya' isimli parçayla andı. Daha sonra arkadaşına seslendi. Bakın neler söyledi...
13 yıl aradan sonra Kadınlar Matinesi konsepti ile Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alan İmparator İbrahim Tatlıses, kadın kayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti verdi. Konseri duyan kappıda sıraya girdi. Konser alanını adeta mahşer yerine çeviren kalabalık, güzel anlara tanıklık yaptı.
Tatlıses, Hülya Avşar için bakın neler söyledi...
İmparatorun, "Bir Kulunu Çok Sevdim, Haydi Söyle, Bebeğim" gibi klasikleriyle unutulmaz bir geceye imza attığı konserinde "Hülya" şarkısını sevenleriyle birlikte söyledi.
Şarkısını bitirdikten sonra "Hülya beni haftada beş gün arıyor. Aramasana bıktım diyorum...