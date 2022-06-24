İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a geceye damga vuran sözler: ''Arama, bıktım artık!''

13 yıl aradan sonra Kadınlar Matinesi konsepti ile Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alan İmparator İbrahim Tatlıses, kadın kayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti verdi. Konseri duyan kappıda sıraya girdi. Konser alanını adeta mahşer yerine çeviren kalabalık, güzel anlara tanıklık yaptı.