İbrahim Tatlıses'ten Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili olay yaratan yorum
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, İzlanda'nın Türkiye'yi 2-1 yendiği maçtan sonra yaptığı Hakan Çalhanoğlu yorumuyla büyük yankı uyandırdı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde dördüncü hafta, bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. C, E, H, I ve J gruplarında toplam 13 müsabakada 26 takım galip gelebilmek için mücadele etti. Türkiye, H Grubu'nda deplasmanda İzlanda ile karşılaştı.
İlk yenilgimizi aldık: 21. ve 32. dakikalarda Ragnar Sigurdsson'un gollerine ay-yıldızlılarda 40. dakikada Dorukhan Toköz karşılık verdi. Ancak müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Milli Takım sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve gruptaki ilk yenilgisini aldı.
Hakan Çalhanoğlu fiyasko çıktı: İzlanda havalimanında yaşanan tatsız hadise Milli Takım'a olumsuz yansıdı ve ay yıldızlı futbolcu, rakibi karşısında vasat bir oyun sergilerken sakatlıktan yeni çıkan ve Şenol Güneş'in ilk 11'de sahaya sürdüğü Hakan Çalhanoğlu, dün gece en çok eleştirilen isimlerden birisi oldu.
"Kardeşim bu Hakan çarpılmış gibi oynuyor'': Twitter hesabından İzlanda-Türkiye maçı sonrası mesaj yayınlayan İbrahim Tatlıses, "Kardeşim bu Hakan çarpılmış gibi oynuyor hayırdır bizim bildiğimiz Hakan bu olamaz hocam uyarıyorum sizi." ifadelerini kullandı.