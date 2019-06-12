İbrahim Tatlıses'ten Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili olay yaratan yorum

"Kardeşim bu Hakan çarpılmış gibi oynuyor'': Twitter hesabından İzlanda-Türkiye maçı sonrası mesaj yayınlayan İbrahim Tatlıses, "Kardeşim bu Hakan çarpılmış gibi oynuyor hayırdır bizim bildiğimiz Hakan bu olamaz hocam uyarıyorum sizi." ifadelerini kullandı.