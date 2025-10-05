İbrahim Tatlıses'ten, Güllü'nün ölümüne dair dikkat çeken açıklama! Öyle şeyler söyledi ki...
Arabesk müziğin efsne ismi Güllü, geçtiğimiz hafta Yalovada 6. katta bulunan evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti. Olaya dair ilk kez açıklama yapan İbrahim Tatlıses'in sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bakın Tatlıses neler söyledi...
Şarkıcı Güllü geçtiğimiz hafta Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6. kattaki evinin kapalı terasından aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Olay karşısında milyonlarca insan şok olurken, birçok yorum yapıldı ve çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Olaya dair hiçbir şey söylemeyen İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu. Söyledikleri kısa sürede gündem oldu.
Sanat dünyasında büyük üzüntüye yol açan ölümün ardından ünlü isimler peş peşe açıklamalarda bulundu.
Önceki akşam bir açılışa katılan İbrahim Tatlıses, vefat haberini aldıktan sonra çok şaşırdığını ve üzüldüğünü belirterek şunları söyledi:
“Çok üzüldük. Mekanı cennet olsun. Ben canına kıydığını zannetmiyorum, çünkü Güllü kendini çok severdi. O balkonun kilitli kapısı var mı? Bu sorunun cevabını düşünüyorum.” Tatlıses, “Çok şey yazarım ama yazmıyorum. Bilirkişiler mutlaka konuyla ilgilenir” ifadelerini kullandı.