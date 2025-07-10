İbrahim Tatlıses'ten büyük hamle! Koruması ve dostu ile arayı açtı...
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses koruması Mevlüt Aybı ile yollarını ayırdı. Tatlıses, 'kirvem' dediği Metin Cantimur ile dostluğunu bitirdiğini de duyurdu.
Sosyal medya hesabında açıklama yayınlayan İbrahim Tatlıses "5 yıl boyunca yanımda çalışan Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağını kalmamıştır. Görev süreci sona ermiştir ve kendisi şu anda ne yanımda çalışmakta ne de beni temsil etmektedir. Ayrıca kamuoyunda 'kirvem' olarak bilinen Metin Cantimur ile olan dostluğum da bitmiştir. Dostlarıma ve sevenlerime duyurulur " dedi.
73 yaşındaki 'İmparator' lakaplı ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, son dönemde yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
"45 YILLIK DOSTUMDU"
Tatlıses, geçtiğimiz günlerde, "Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. Galatasaray maçını seyrediyor, her İbo Show'da yanımda olur. O gün diyor ki bir çorba içeyim. Dönüyor çorbasını içiyor. Tam kalkıp diyor ki bu akşam da gitmeyeyim. O gelse direksiyona ben geçeceğim. Aydemir önde oturacak, mermi bana değil Aydemir'e gelecek." sözleriyle dikkat çekmişti.
''KAÇ TORUNUM VAR BİLMİYORUM''
Açıklamasının devamında, kaç torunu olduğu bilmediğini dile getiren Tatlıses, "Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. 7 tane çocuğum var. Kaç torunum olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.