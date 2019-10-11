İbrahim Tatlıses'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek! Şivan Perwer ile düet yapmıştı
SURİYE'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de İbrahim Tatlıses'ten geldi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatına ünlü isimler ilk günden beri destek verirken İbrahim Tatlıses de sessizliğini bozdu.
Tatlıses, sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Dileğim tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesidir. Barış Pınarı Harekatı'nda Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yar ve yardımcısı olsun. Allah Mehmetçik'imizi korusun..." ifadelerini kullanarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Öte yandan 2013 yılında İbrahim Tatlıses ile Megri Megri şarkısında düet yapan Şivan Perwer ise Barış Pınarı Harekatı'na karşı küstah açıklamalarda bulunmuştu.
Türk askerine destek mesajları yağarken, tepki gösterenlerden biri, açılım sürecinden öne çıkan Şivan Perwer oldu.