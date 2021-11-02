İbrahim Tatlıses'ten ABD'ye balayına giden oğlu İdo Tatlıses'e 'ince' mesaj

BELARUS'ta Double Tree by Hilton Hotel’de ikinci kez konser veren İbrahim Tatlıses'e Amerika’da balayında olan oğlu İdo Tatlıses'ten konserin ortasında telefon sürprizi geldi. İdo Tatlıses, babasına konsere telefonla bağlanarak sanatçıya sürpriz yaptı. Tatlıses, oğlu İdo'ya şakayla karışık bir gönderme yaptı.