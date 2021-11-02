İbrahim Tatlıses'ten ABD'ye balayına giden oğlu İdo Tatlıses'e 'ince' mesaj
Yasemin Şefkatli ile 7 Ekim'de görkemli bir düğünle evlenen İdo Tatlıses'e, babası İbrahim Tatlıses'ten konser ortasında 'ince' mesaj: 'Babam da beni balayına ABD'ye göndermişti...'
BELARUS'ta Double Tree by Hilton Hotel’de ikinci kez konser veren İbrahim Tatlıses'e Amerika’da balayında olan oğlu İdo Tatlıses'ten konserin ortasında telefon sürprizi geldi. İdo Tatlıses, babasına konsere telefonla bağlanarak sanatçıya sürpriz yaptı. Tatlıses, oğlu İdo'ya şakayla karışık bir gönderme yaptı.
İdo Tatlıses 7 Ekim'de evlendiği Yasemin Şefkatli ile düğünün hemen ertesinde balayına gidememişti. Evlerinin tadilatı ve dekorasyonuyla ilgilenan taze çift geçtiğimiz günlerde soluğu ABD'de aldı.
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 7 Ekim'de gerçekleşen düğünleri sonrası ev yerleştirdikten sonra geçtiğimiz gün balayına ABD'ye gittiler.
Balayı için New York’u seçen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, ABD’ye ayak basar basmaz dolar kuruna göndermede bulundu.