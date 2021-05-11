İbrahim Tatlıses'le 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'a gitti olay çıktı

Geçtiğimiz günlerde İbo Show2da evlendiğini söyleyen ardından yan çizen İbrahim Tatlıses ile kendisinden tam 43 taş küçük genç sevgilisi Gülçin Karakaya, beraber Bodrum için yola çıktı. Bir dinlenme tesisinde küçük bir mola esnasında ise olaylar şekillendi.