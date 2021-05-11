İbrahim Tatlıses'le 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'a gitti olay çıktı
İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi. Korumalar araya girdi, olay çıktı.
Geçtiğimiz günlerde İbo Show2da evlendiğini söyleyen ardından yan çizen İbrahim Tatlıses ile kendisinden tam 43 taş küçük genç sevgilisi Gülçin Karakaya, beraber Bodrum için yola çıktı. Bir dinlenme tesisinde küçük bir mola esnasında ise olaylar şekillendi.
Gülçin Karakaya, bir dinlenme tesisinde kahve almak için araçtan indiğinde objektife yansıdı. Görüntü alınmasını engellemek isteyen İbrahim Tatlıses'in korumaları ile muhabirler arasında gerginlik yaşandı.
Durumu fırsat bilen Tatlıses'in şoförü gaza basarak hızla uzaklaştı. İbrahim Tatlıses'in korumaları, Gülçin Karakaya'nın görüntülenmesini engellemeye çalıştı.
Öte yandan İbo Show'da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir açıklama yapıldı. İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini söyledi.