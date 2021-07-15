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İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ilanı aşk: Geldi gönlümün efendisi

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ilanı aşk: Geldi gönlümün efendisi

İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya'dan yeni fotoğraf geldi. Gülçin Karakaya, Tatlıses ile çekildiği fotoğrafı 'geldi gönlümün efendisi' mesajıyla paylaştı.

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ilanı aşk: Geldi gönlümün efendisi

Silahlı saldırıya uğradıktan 9 yıl sonra İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses zor günleri geride bıraktı. Gönlünü kendinden 43 yaş küçük Gülçin Karayaka kaptıran Tatlıses sevgilisiyle bir araya geldi. Gülçin Karakaya, sevgilisi İbrahim Tatlıses ile çekildiği fotoğrafı 'geldi gönlümün efendisi' mesajıyla paylaştı.

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İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ilanı aşk: Geldi gönlümün efendisi

'Gönül evliliği'

'Gönül evliliği' yaptım diyen Tatlıses yoğun geçen sezonun ardından sevgilisine kavuştu.

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İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ilanı aşk: Geldi gönlümün efendisi

Aşk hayatı yolunda

İş hayatını yoluna koyan Tatlıses'in aşk hayatında da her şey yolunda.

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İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ilanı aşk: Geldi gönlümün efendisi

69 yaşında ve 7 çocuk ve 9 toruna sahibi olan İbrahim Tatlıses, Bodrum'da genç sevgilisi Gülçin Karakaya ilk kez kameralar karşısına geçmişti.

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