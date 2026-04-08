İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu hakkında açıklama: Ameliyat ihtimali üzerinde duruluyor
Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde, babasının ameliyat olma ihtimalinin olduğunu söyledi.
İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, hayranlarını korkuttu.
18
Dün evinde fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki ünlü ismin ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi.
28
Tatlıses ile ilgili haberi duyan yakınları yanına koşarken; usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
38
İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde Tatlıses, Gel Konuşalım programında sunucu Nur Tuğba Namlı’ya babasının yaşadığı sağlık sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
48