İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli ile nişanlandı evliliğe ilk adım
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında yapılan törenle nişanlandı.
2017 yılından bu yana birlikteliklerini sürdüren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı. Aile arasında yapılan törenle parmaklarına yüzük takılan çiftin evlilik yolundaki ilk adımları atıldı. Mankenlik ve modellik yapan Yasemin Şefkatli İstanbul’da yaşantısını sürdürmektedir.
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İdo Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlarına ait fotoğrafı yayınlandı. Tatlıses paylaşımına ''Aldık gitti'' açıklamasını yazdı.
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Derya Tuna da bu fotoğrafı, "Artık bir oğlum ve bir kızım var.. Ailemize hoş geldin güzel kızım" notuyla paylaştı.
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin gelecek yıl yazında evlenmesi bekleniyor.
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