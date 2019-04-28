İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan her şeyi ifşa etti nasıl kullanıldığını anlattı
Babasının İbrahim Tatlıses olduğunu yıllar sonra öğrenen Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı bir programda reyting için kullanıldığını itiraf etti.
Geçtiğimiz yıllarda bir şok etkisi yaratarak İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu ortaya çıkan Dilan Çıtak Tatlıses, Habertürk'te Oylum Talu'nun programında bilinmeyenleri anlattı. 3 yaşındayken babasının İbrahim Tatlıses olduğunu öğrendiğini anlatan Dilan Çıtak, "Beni canlı yayında ifşa ettiler" diyerek isyan etti.
"Ben hep Dilan Çıtak olarak var olmak istedim, birinin kızı olarak tanınmak değil" diyen Çıtak, babasının kim olduğunun bilinmesini istemediğini ancak çalıştığı programda bu durumun kendi isteği dışında ifşa edildiğini şu sözlerle anlattı;
Reyting için kullandılar: Ben Amerika'da yaşadım, farklı bir kültürüm var, babam deyip ağlayıp meşhur olmaya çalışacak bir insan değilim, reyting için kullandılar beni...
Seneler önce bir arkadaşım televizyon programında çalışıyordu, bir hastalık geçirdi 1 ay onun yerine bakmamı istedi, ben de kabul ettim.