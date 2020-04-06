İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Levent Dörter koronavirüse yakalanan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses de eklem ağrıları ve tat kaybı şikayetiyle hastanelik oldu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Dilan Tatlıses'in "Korkuyorum" paylaşımı endişelendirdi.