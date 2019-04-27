İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak konuştu: “Beni reyting için kullandılar”
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Oylum Talu’nun konuğu oldu. Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’le yıllar sonra kavuşma hikayesini ve merak edilenleri anlattı.
İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak, Habertürk’te yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programına konuk oldu.
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13 yaşındayken gerçek babasının İbrahim Tatlıses olduğunu öğrenen ve şimdilerde 29 yaşında olan şarkıcı Çıtak’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
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İstanbul doğumluyum. Ataköy'de büyüdüm. Her zaman şov bir hayatım vardı. Okul hayatımda sık sık gösterilere katılırdım. Basketbol, buz pateni ve dans şovları benim hep böyle evde o kostüm bu kostüm bir çocukluğum oldu.
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Bize de fırsat verilse dünya starı olurduk. Grammy ödülünü kazanmak istiyorum. Annem her zaman maddi olarak destekçimdi.
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