İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak herkesi korkuttu sevgilisi koronavirüs olmuştu
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla karantinaya alındı. Dilan Çıtak, dün akşam sevgilisiyle yaptığı canlı yayında sevenlerini korkuttu.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi Levent Dörter, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Dilan Tatlıses ise kendisini iyi hissetmediğini söyleyince hayranları oldukça endişelendi.
Çin'den başlayarak dünyaya yayılan ve 40 binden fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Levent Dörter'in testi pozitif çıktı. Dün Instagram'dan kötü haberi veren Dörter, sevenlerinden dua istedi.
Şarkıcının bu açıklamasının ardından gözler sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses'e çevrildi. Evinde karantinada olan Tatlıses, canlı yayın yaparak takipçileriyle sohbet etti. Sağlık durumu hakkında konuşan Tatlıses, şunları söyledi:
"Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum."