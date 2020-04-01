İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak herkesi korkuttu sevgilisi koronavirüs olmuştu

Şarkıcının bu açıklamasının ardından gözler sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses'e çevrildi. Evinde karantinada olan Tatlıses, canlı yayın yaparak takipçileriyle sohbet etti. Sağlık durumu hakkında konuşan Tatlıses, şunları söyledi: