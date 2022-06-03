İbrahim Tatlıses'in gizli kızı Dilan Çıtak'ın annesi, güzelliği ile şoke etti! Tatlıses'in hiç görmediğiniz diğer kızı kim?
İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu, yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Bu durumu kabullenmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, çok geçmeden hem sesi hem de güzelliğiyle tüm dikkatlerin odağı oldu. Peki İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi kim? Tatlıses'in hiç bilmediğiniz diğer kızı...
İbrahim Tatlıses 90'lı yıllarda Işık Çıtak ile kısa süreli ilişkisinden dünyaya gelen Dilan Çıtak'ın, Tatlıses'in kızı olduğunu kabul etmesi epey zaman almıştı.Esmer güzelliği ve güçlü sesi ile babasına çok benzetilen Dilan Çıtak Tatlıses'in annesini görenlerin ağzı açık kaldı. Dilan Çıtak'ın annesi ile pozları medyada paylaşıldı. Anne-kız kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok beğeni ve yorum aldı.
İbo Show'a konuk olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi merak konusu oldu. Uzun yıllar sonra Tatlıses'in kızı olarak ortaya çıkan Dilan Çıtak ve annesinin pozuna beğeni yağdı.
Dilan Çıtak, son olarak İbo Show'a konuk olunca annesi merak edilmişti. Peki İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi kim?
2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı.