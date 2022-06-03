İbrahim Tatlıses'in gizli kızı Dilan Çıtak'ın annesi, güzelliği ile şoke etti! Tatlıses'in hiç görmediğiniz diğer kızı kim?

2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı.