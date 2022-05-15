İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin cesur pozuna bakın!
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile yaptığı evlilikle adını duyuran Yasemin Şefkatli, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Yasemin Şefkatli, son olarak cesur paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı.
Uzun süre İbrahim Tatlıses’in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ile aşk yaşayan ve 2021 senesinde hayatlarını birleştiren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, sosyal medya sayfalarından paylaştıkları mutluluk kareleriyle sık sık gündeme geliyor.
Sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Yasemin Şefkatli bu pozlara bir yenisini daha ekledi.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Yasemin Şefkatli, katıldığı bir etkinlikte tercih ettiği kombinini takipçilerinin beğenisine sundu.
Yasemin Şefkatli’nin bu cesur paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.