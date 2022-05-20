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İbrahim Tatlıses'in evine girip çıkan kadınlar... Derya Tuna itiraf etti gelini Yasemin Şefkatli'den açıklama

İbrahim Tatlıses'in evine girip çıkan kadınlar... Derya Tuna itiraf etti gelini Yasemin Şefkatli'den açıklama

Şarkıcı İdo Tatlıses ile Ekim 2021'de nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli'ye, kayınvalidesi Derya Tuna’nın sözleriyle ilgili açıklama yaparken, Tuna'dan yeni açıkalama geldi.

İbrahim Tatlıses'in evine girip çıkan kadınlar... Derya Tuna itiraf etti gelini Yasemin Şefkatli'den açıklama

Ünlü türkücü ile tanıştığı yıllarda Yenikapı'da bir gazinoda sahne aldığını dile getiren ve Türkiye'nin ilk mankenlerinden olduğunu söyleyen Derya Tuna, çok konuşulan bir açıklamaya imza atmıştı:

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İbrahim Tatlıses'in evine girip çıkan kadınlar... Derya Tuna itiraf etti gelini Yasemin Şefkatli'den açıklama

"Çapkınlıkta bence erkeklerin suçu yok" diyen Tuna "Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz." demişti. 

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İbrahim Tatlıses'in evine girip çıkan kadınlar... Derya Tuna itiraf etti gelini Yasemin Şefkatli'den açıklama

'Çapkınlık' hakkındaki sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan oyuncu, hemcinslerini kızdırmış ve çok sayıda tepki yorumu almıştı.

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İbrahim Tatlıses'in evine girip çıkan kadınlar... Derya Tuna itiraf etti gelini Yasemin Şefkatli'den açıklama

Zorlu Raffles Otel’de gerçekleşen moda pazarlama ve alışveriş fuarında, kendi markası ile yer alan Yasemin Şefkatli, kayınvalidesinin tartışma yaratan sözleri hakkında konuştu.

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