İbrahim Tatlıses'in evine girip çıkan kadınlar... Derya Tuna itiraf etti gelini Yasemin Şefkatli'den açıklama
Şarkıcı İdo Tatlıses ile Ekim 2021'de nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli'ye, kayınvalidesi Derya Tuna’nın sözleriyle ilgili açıklama yaparken, Tuna'dan yeni açıkalama geldi.
Ünlü türkücü ile tanıştığı yıllarda Yenikapı'da bir gazinoda sahne aldığını dile getiren ve Türkiye'nin ilk mankenlerinden olduğunu söyleyen Derya Tuna, çok konuşulan bir açıklamaya imza atmıştı:
"Çapkınlıkta bence erkeklerin suçu yok" diyen Tuna "Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz." demişti.
'Çapkınlık' hakkındaki sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan oyuncu, hemcinslerini kızdırmış ve çok sayıda tepki yorumu almıştı.
Zorlu Raffles Otel’de gerçekleşen moda pazarlama ve alışveriş fuarında, kendi markası ile yer alan Yasemin Şefkatli, kayınvalidesinin tartışma yaratan sözleri hakkında konuştu.