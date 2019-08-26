İbrahim Tatlıses'in doğup büyüdüğü mağara müze oluyor!

Mağarada doğduğum için de iftihar ediyorum. Allah daha sonra 'yürü ya kulum' dedi, çok şükür yürüdük. Her şey Allah'ın emrettiği gibi olur sonradan da bir kaza geldi, bizi buldu, olsun. Şimdi 3 teknem var. 3 villam, 2 uçağım vardı. Her şey için şükür ediyorum. "