İbrahim Tatlıses'in acı günü! Vefat haberini böyle duyurdu
İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaklaşık 12 yıldır hayatında olan köpeğinin vefat haberini paylaştı.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in 12 yıllık Boxer cinsi köpeği Golo yaşamını yitirdi. İmparator üzüntüsünü Instagram üzerinden "Hoşçakal oğlum" notuyla duyurdu. Tatlıses'in köpeği Golo'ya düşkün olduğu biliniyordu.
Tatlıses, köpeği Golo ile fotoğrafını paylaşarak ''Bir dostumu kaybettim ama en sadık, en hisli olanını Canım Golo'm, geçirdiğimiz 12 yıl için, dostluğun ve karşılıksız sevgin için teşekkür ederim. Hoşça kal oğlum…'' notunu düştü.
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Dilber Ay için de sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaşmıştı.
İbrahim Tatlıses, sosyal medya paylaşımında, “Dilberay kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim… Şen kahkahası, dobra kişiliği, güzel sesiyle hem aklımda kalacak. Merhumeye ALLAH’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim… Mekanı cennet olsun inşALLAH.” ifadelerine yer vermişti.