İbrahim Tatlıses'in acı günü! Vefat haberini böyle duyurdu

Tatlıses, köpeği Golo ile fotoğrafını paylaşarak ''Bir dostumu kaybettim ama en sadık, en hisli olanını Canım Golo'm, geçirdiğimiz 12 yıl için, dostluğun ve karşılıksız sevgin için teşekkür ederim. Hoşça kal oğlum…'' notunu düştü.