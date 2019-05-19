İbrahim Tatlıses'in acı günü! Vefat haberini böyle duyurdu

İbrahim Tatlıses'in acı günü! Vefat haberini böyle duyurdu

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaklaşık 12 yıldır hayatında olan köpeğinin vefat haberini paylaştı.

İbrahim Tatlıses'in acı günü! Vefat haberini böyle duyurdu - Sayfa 1

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in 12 yıllık Boxer cinsi köpeği Golo yaşamını yitirdi. İmparator üzüntüsünü Instagram üzerinden "Hoşçakal oğlum" notuyla duyurdu. Tatlıses'in köpeği Golo'ya düşkün olduğu biliniyordu.

110
İbrahim Tatlıses'in acı günü! Vefat haberini böyle duyurdu - Sayfa 2

Tatlıses, köpeği Golo ile fotoğrafını paylaşarak ''Bir dostumu kaybettim ama en sadık, en hisli olanını Canım Golo'm, geçirdiğimiz 12 yıl için, dostluğun ve karşılıksız sevgin için teşekkür ederim. Hoşça kal oğlum…'' notunu düştü.

210
İbrahim Tatlıses'in acı günü! Vefat haberini böyle duyurdu - Sayfa 3

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Dilber Ay için de sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaşmıştı.

310
İbrahim Tatlıses'in acı günü! Vefat haberini böyle duyurdu - Sayfa 4

İbrahim Tatlıses, sosyal medya paylaşımında, “Dilberay kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim… Şen kahkahası, dobra kişiliği, güzel sesiyle hem aklımda kalacak. Merhumeye ALLAH’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim… Mekanı cennet olsun inşALLAH.” ifadelerine yer vermişti.

410