İbrahim Tatlıses'i kızı Dilan Çıtak düğününe çağıracak mı ilginç açıklama
Dilan Çıtak geçtiğimiz akşam müzisyen nişanlısı Levent Dörtler'le görüntülendi. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Dilan Çıtak, merak edilen soruları yanıtladı.
Türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz akşam müzisyen nişanlısı Levent Dörtler ile birlikte Karaköy’de bir restoranda yemek yerken görüntülendi.
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Babası ve erkek kardeşi gibi müzikle uğraşan Dilan Çıtak, mekanın çıkışında gazetecilerle karşılaşıp muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Çıtak, merak edilen soruları yanıtladı.
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Magazinburada'nın haberine göre, muhabirlerin evlilik sorularına cevap veren Dilan Çıtak, “Biz bu yola girmek istiyoruz ama şanssızlıklar oluyor, o yüzden akışına bıraktık” diye konuştu.
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Müzisyen Levent Dörtler ise, “Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, morallerin yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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