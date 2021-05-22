İbrahim Tatlıses'e tehdit içerikli mesajdan hapis şoku! 4 yıl hapsi isteniyor
İbrahim Tatlıses'in kendisini dolandırdığını iddia ettiği Tatlıses TV'de Genel Müdür olarak çalışan Fulya Akbay, tehdit içerikli mesajlardan dolayı Tatlıses'e dava açtı.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sahibi olduğu Tatlıses TV'de Genel Müdür olarak çalışan Fulya Akbay'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek savcılığa başvurmuş, ünlü türkücü milyonlarca lira dolandırdığını iddia etmişti.
İbrahim Tatlıses'in iddiası ardından Fulya Akbay hakkında soruşturma başlatılmıştı. Taraflar arasındaki soruşturma devam ederken, Akbay geçtiğimiz günlerde Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu.
Fulya Akbay dilekçesinde, 2006 yılından 2020 tarihine kadar Tatlıses Prodüksiyon Reklam ve Gösteri Hizmetleri Gıda San. Tic. Anonim şirketi ile Tatlıses Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş ve Tatlıses Gıda San. Tic. A.Ş şirketlerinde çalıştığını ve bir dönem itibariyle de ünlü türkücüye danışmanlık yaptığı belirtti.
Tatlıses'in kendisine WhatsApp üzerinden, "Kahpeler, şerefsizler, şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam, Bana yazmayın, yazacaklar sizlere merak etmeyin" şeklinde açıklama ibareleri taşıyacak mahiyette mesajlar gönderildiğini anlatan Akbay, ünlü türkücünün cezalandırılmasını istedi.