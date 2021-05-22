İbrahim Tatlıses'e tehdit içerikli mesajdan hapis şoku! 4 yıl hapsi isteniyor

Fulya Akbay dilekçesinde, 2006 yılından 2020 tarihine kadar Tatlıses Prodüksiyon Reklam ve Gösteri Hizmetleri Gıda San. Tic. Anonim şirketi ile Tatlıses Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş ve Tatlıses Gıda San. Tic. A.Ş şirketlerinde çalıştığını ve bir dönem itibariyle de ünlü türkücüye danışmanlık yaptığı belirtti.