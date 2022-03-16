İbrahim Tatlıses'e kalaşnikoflu saldırıdan önce gönderilen mektupta ne yazıyordu yeni detay çıktı!
İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında başından vurulduğu kalaşnikof marka silahla saldırıdan bir müddet önce gelen mektupla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
İbrahim Tatlıses'in 2011'de İbo Show programının çekimlerine katıldıktan sonra İstanbul Şişli'de uğradığı kalaşnikof marka silahla gerçekleştirilen saldırıda başından vurularak ağır yaralandığı olayla ilgili yeni gelişme... Olaydan 3 yıl önce Abdullah Uçmak'ın haraç almak için tehdit dolu mektubunun yeni detayları ortaya çıktı. İşte o sır mektupla ilgili şoke eden gelişmeler...
69 yaşındaki İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 tarihinde 'İbo Show' programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile birlikte İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramasıyla, Tatlıses uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.
Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.
İbrahim Tatlıses'in yıllarca tedavi gördüğü silahlı saldırı son günlerde yine gündeme geldi. Olaydan 3 yıl önce, Abdullah Uçmak isimli şahsın Tatlıses'ten haraç almak için gönderdiği tehdit dolu mektupla ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.