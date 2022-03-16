İbrahim Tatlıses'e kalaşnikoflu saldırıdan önce gönderilen mektupta ne yazıyordu yeni detay çıktı!

İbrahim Tatlıses'in 2011'de İbo Show programının çekimlerine katıldıktan sonra İstanbul Şişli'de uğradığı kalaşnikof marka silahla gerçekleştirilen saldırıda başından vurularak ağır yaralandığı olayla ilgili yeni gelişme... Olaydan 3 yıl önce Abdullah Uçmak'ın haraç almak için tehdit dolu mektubunun yeni detayları ortaya çıktı. İşte o sır mektupla ilgili şoke eden gelişmeler...