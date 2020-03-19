İbrahim Tatlıses'e kadın çalışanlarından darbe! Binlerce lira dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, Tatlıses Gıda şirketinde çalışan iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı. İbrahim Tatlıses, kendisini binlerce lira dolandıran iki çalışanından şikayetçi oldu.
İbrahim Tatlıses'in şirketi Tatlıses Gıda için Şirket Denetleme Raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda Tatlıses'in şirketinde muhasebe görevlisi olarak çalışan Özlem P. ve Fulya T.'nin şirket kaynaklarını suistimal ettiği, maddi menfaat elde etmek amacıyla görevinden doğan hak ve yetkileri kötüye kullandığı tespit edildi.
İki kadın çalışanın milyonluk vurgununun ortaya çıkması sonrası İbrahim Tatlıses'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, hazırlanan raporda Özlem P.'nin üçüncü şahıslara ödeme yapılmış gibi şirketten para çıkışı yapıp, kestiği makbuzlarla hesabına yaklaşık 1 milyon 192 bin lira geçirdiği belirlenirken, eşi Ayhan P.'yi 13 ay boyunca şirkette çalışmış gibi gösterdiği ve SSK işlemleriyle birlikte şirketi 45 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.
Özlem P.'nin şirket üzerinden kendisine kiralık araç tahsis ettiği ve bu araca şirket hesabından 28 bin lira ödediği de ortaya çıktı.