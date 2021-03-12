İbrahim Tatlıses'e dudak uçuklatan hediye! İbo Show final yapacak dendi gerçek ortaya çıktı
Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'un final yapacak denmişti. Gerçeğin ortaya çıktığı olayda Star TV'nin İbrahim Tatlıses'e hediyesi şaşkına çevirdi.
9 yıl aradan sonra 14 Kasım'da seyirciyle yeniden buluşan İbo Show kısa sürede büyük ses getirmişti. Programa konuk olan birbirinden farklı isimler ilk haftalarda İbo Show'un reytingini zirveye çıkarmıştı.
Reytinglerde kanalın yüzünü güldüren İbo Show için, Star TV yönetimi Ocak ayında 13 bölümlük anlaşmaya imza atmıştı.
Anlaşma sonrası reytinglerde sert düşüşe geçen program İbrahim Tatlıses'i hüsrana uğratmıştı. Programa konuk olan isimler seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaramamaya başlamıştı.
Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor ve Kuzey Yıldızı karşısında cumartesi akşamları reytingde ilk 10'a girmekte zorlanan İbo Show için geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddia ortalığı karıştırmıştı.