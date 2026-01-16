İbrahim Tatlıses veliahtım demişti! Küçük İbo'nun son hali ve mesleği bakın neymiş...
İbrahim Tatlıses'in veliahtım dediği Küçük İbo kendine seçtiği yol ile görenleri hayran bıraktı. Sevilen isim seçtiği meslek ve kariyeri ile bugün de beğeni topluyor. İşte Küçük İbo'nun son hali...
Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak anılan ve dizi ile şarkılarıyla tanınan Küçük İbo, ciğercide sahneye çıktı. Küçük İbo'nun sahne ücretinin 5 bin lira olduğu belirtildi.Küçük İbo, bir ciğercide sahneye çıktı.
Küçük İbo'nun sahneye 5 bin liraya çıktığı iddia edildi.
Küçük İbo, 12 yaşında ilk albümünü çıkardı.
Bir dönem İbrahim Tatlıses'in "veliahtı" olarak anılan ve dizi ile şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Küçük İbo, ciğercide sahneye çıktı.
12 YAŞINDA İLK ALBÜMÜ ÇIKMIŞTI
12 yaşında çıkardığı ilk albümle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Küçük İbo, bir dönemin ekran yüzü haline gelmişti. Tatlıses'in televizyon programlarında söylediği türkülerle milyonları etkileyen genç yıldız, sahneye çıktığı an Hülya Avşar'ın kucağında oturduğu ikonik görüntüsüyle de magazin tarihine geçmişti. Ancak çocuk yaşta gelen şöhretin yükü ağır oldu. 2000'li yılların başıyla birlikte kariyerinde duraksama yaşandı ve Küçük İbo, uzun bir sessizliğe bürünerek adeta ortadan kayboldu.