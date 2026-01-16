İbrahim Tatlıses veliahtım demişti! Küçük İbo'nun son hali ve mesleği bakın neymiş...

Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak anılan ve dizi ile şarkılarıyla tanınan Küçük İbo, ciğercide sahneye çıktı. Küçük İbo'nun sahne ücretinin 5 bin lira olduğu belirtildi.Küçük İbo, bir ciğercide sahneye çıktı.