İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerilimi savcılıkta! Kumanda suç aleti sayıldı...

Sabah'ın haberine göre, ilk etapta kızından şikâyetçi olan, ardından şikâyetini geri çeken Tatlıses'e rağmen süreç durmadı. Türk Ceza Kanunu'nun 73. maddesi gereği şikâyete bağlı olmayan suç kapsamında yürütülen soruşturma devam etti.