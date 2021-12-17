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'İbrahim Tatlıses tecavüz etti' diyen Sibel Gökçe'ye tazminat şoku

'İbrahim Tatlıses tecavüz etti' diyen Sibel Gökçe'ye tazminat şoku

Sibel Gökçe ve İbrahim Tatlıses arasındaki "Tecavüz" davasında karar verildi! Tazminatı faiziyle ödeyecekler...

'İbrahim Tatlıses tecavüz etti' diyen Sibel Gökçe'ye tazminat şoku

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kendisine tecavüz ettiğini iddia eden eski oryantal Sibel Gökçe’ye tazminat davası açmıştı. 'İmparator' lakaplı Tatlıses, Gökçe'ye karşı açtığı tazminat davasını ikinci kez kazandı.  Eski oryantal Sibel Gökçe, sekiz yıl önce katıldığı televizyon programında, “20 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım” açıklaması yapmıştı. İbrahim Tatlıses bu iddiaların ardından Gökçe’ye 60 bin liralık 'itibar' davası açtı.

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'İbrahim Tatlıses tecavüz etti' diyen Sibel Gökçe'ye tazminat şoku

İtibar davası

Tatlıses açıklamaların onuru ve itibarına zarar verdiğini öne sürdü. Mahkeme, geçen yıl İbrahim Tatlıses’in açtığı davayı kısmen kabul ederek Sibel Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 12 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

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'İbrahim Tatlıses tecavüz etti' diyen Sibel Gökçe'ye tazminat şoku

Her iki tarafın da itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay’ın tazminat miktarı yönünden davayı bozması üzerine dava yeniden görülmeye başlandı.

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'İbrahim Tatlıses tecavüz etti' diyen Sibel Gökçe'ye tazminat şoku

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen davanın karar duruşmasına sadece avukatlar katıldı. 

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