'İbrahim Tatlıses tecavüz etti' diyen Sibel Gökçe'ye tazminat şoku

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kendisine tecavüz ettiğini iddia eden eski oryantal Sibel Gökçe’ye tazminat davası açmıştı. 'İmparator' lakaplı Tatlıses, Gökçe'ye karşı açtığı tazminat davasını ikinci kez kazandı. Eski oryantal Sibel Gökçe, sekiz yıl önce katıldığı televizyon programında, “20 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım” açıklaması yapmıştı. İbrahim Tatlıses bu iddiaların ardından Gökçe’ye 60 bin liralık 'itibar' davası açtı.