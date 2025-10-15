İbrahim Tatlıses servetine servet katıyor! İmparator'un mal varlığı dudakları uçuklattı

'İmparator' lakabının takıldığı sanatçı İbrahim Tatlıses, sanatıyla olduğu kadar mal varlığıyla da çok konuşuluyor. Günden güne büyüyen serveti milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Tatlıses, sadece müzikte değil, ticaretteki yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Sahip olduğu mülkler, işletmeler ve taşınmazlarla deyim yerindeyse bir servet imparatorluğu kuran Tatlıses'in mal varlığı, birçok kişiyi şaşırtacak düzeyde. Tatlıses, geçtiğimiz yıllardaq medyada yayımlanan "serveti dudak uçuklatan ünlüler" listesinde adının birinci sırada geçmesine sert tepki göstermişti.İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen ünlü sanatçı, tüm mal varlığını yazılı olarak listeleyerek, açıklamasının altına "İbrahim Tatlı Servet" notunu o dönem düşmüştü.