İbrahim Tatlıses servetine servet katıyor! İmparator'un mal varlığı dudakları uçuklattı
Sanat dünyasının en ses getiren isimlerinden İbrahim Tatlıses, sanatıyla olduğu gibi iş dünyasındaki varlığıyla da kendinden söz ettiriyor. Türkiye'nin farklı şehirlerine yayılan gayrimenkulleri, otelleri, televizyon kanalları, restoran zincirleri ve lüks araç filosuyla dikkat çeken Tatlıses servetine servet katıyor. İmparator, servet iddialarına geçmişte bizzat mal varlığı listesini açıklayarak yanıt vermişti.
'İmparator' lakabının takıldığı sanatçı İbrahim Tatlıses, sanatıyla olduğu kadar mal varlığıyla da çok konuşuluyor. Günden güne büyüyen serveti milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Tatlıses, sadece müzikte değil, ticaretteki yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Sahip olduğu mülkler, işletmeler ve taşınmazlarla deyim yerindeyse bir servet imparatorluğu kuran Tatlıses'in mal varlığı, birçok kişiyi şaşırtacak düzeyde. Tatlıses, geçtiğimiz yıllardaq medyada yayımlanan "serveti dudak uçuklatan ünlüler" listesinde adının birinci sırada geçmesine sert tepki göstermişti.İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen ünlü sanatçı, tüm mal varlığını yazılı olarak listeleyerek, açıklamasının altına "İbrahim Tatlı Servet" notunu o dönem düşmüştü.
İSTANBUL'DAN BODRUM'A, URFA'DAN KUŞADASI'NA YAYILAN MAL VARLIĞI
İbrahim Tatlıses'in sadece İstanbul'daki yatırımları bile başlı başına dikkat çekici. Seyrantepe'de yer alan 1.5 dönümlük arazi üzerinde bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'e ait bir atölye ve mağaza yer alıyor.
Aynı bölgede üç dairesi daha bulunan Tatlıses'in, ayrıca Sarıyer'de bir villası, Hadımköy'de bir konak, Şanlıurfa'da bir dairesi ve üç dönümlük bir arsası bulunuyor.
İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire, Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartmanları, bir villa ve 26 odalı, denize sıfır konumda bir otel de sanatçının portföyünde yer alıyor. Aynı bölgede 6.5 dönümlük ayrı bir arsası da mevcut.