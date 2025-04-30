İbrahim Tatlıses serveti ile gündemde! Mal varlığı ağızları açık bıraktı: Oteller, kebap salonları ve daha fazlası
İbrahim Tatlıses son dönemde magazin gündeminde sık sık yer edinen isimlerden biri. Tatlıses kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmişti. İbrahim Tatlıses şimdi de serveti ile gündem oldu.
14 Mart 2011 tarihinde uğradığı silahlı saldırının ardından ölümden dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemdeydi.
Uğradığı silahlı saldırı sonrası felç kalan "İmparator" lakaplı ünlü türkücü geçtiğimiz aylarda da yeniden tedaviye başladığını duyurmuştu.
Mal varlığı gündemde
İbrahim Tatlıses şimdi de servetiyle gündeme geldi. Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses’in mal varlığını duyanların ağzı açık kaldı.
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre usta sanatçının; Kuşadası’nda 8 dönüm arazi üzerine kurulu, 6 katlı, 157 odalı ve tam 314 yatak kapasiteli dev Tatlıses Otel’i, İstanbul'da beş kebap salonu, bir uydu kanalı ve D-Smart üzerinden yayın yapan bir TV kanalı var.