İbrahim Tatlıses serveti ile gündemde! Mal varlığı ağızları açık bıraktı: Oteller, kebap salonları ve daha fazlası

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre usta sanatçının; Kuşadası’nda 8 dönüm arazi üzerine kurulu, 6 katlı, 157 odalı ve tam 314 yatak kapasiteli dev Tatlıses Otel’i, İstanbul'da beş kebap salonu, bir uydu kanalı ve D-Smart üzerinden yayın yapan bir TV kanalı var.