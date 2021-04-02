İbrahim Tatlıses Seren Serengil'i tehdit etmiş yıllar sonra şoke eden itiraf

Gülben Ergen'le erkek arkadaş nedeniyle kavga ettiği sıralarda İbrahim Tatlıses tarafından tehdit edildiğini Serengil, şu sözlerle anlattı:

"İbrahim Bey yaptı; küsmüştük o sırada. Ben çok severim normalde; Gülben hadiselerinden dolayı aramız açıldı. O ara ben de Sacit Aslan'a gittim bunu gönderin gitsin dedim. Bir baktım gitmemiş. Ben de sordum.''