İbrahim Tatlıses Seren Serengil'i tehdit etmiş yıllar sonra şoke eden itiraf
Söylemezsem Olmaz programına Seren Serengil'in itirafı damga vurdu. İbrahim Tatlıses tarafından nasıl tehdit edildiğini anlattı.
Beyaz TV'de yayımlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından Seren Serengil, yine bir itirafıyla gündeme damga vurdu.
Gazinoda sahne aldığı bir dönem İbrahim Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini söyleyen Seren Serengil'in sözleri başta Bircan Bali ve Arto olmak üzere tüm ekran başındakileri şaşırttı.
Gülben Ergen'le erkek arkadaş nedeniyle kavga ettiği sıralarda İbrahim Tatlıses tarafından tehdit edildiğini Serengil, şu sözlerle anlattı:
"İbrahim Bey yaptı; küsmüştük o sırada. Ben çok severim normalde; Gülben hadiselerinden dolayı aramız açıldı. O ara ben de Sacit Aslan'a gittim bunu gönderin gitsin dedim. Bir baktım gitmemiş. Ben de sordum.''
''İbrahim konuşacak senle dedi. İbrahim Bey geldi 'Seren bunun ekmeğiyle oynamayalım' dedi.''