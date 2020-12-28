İbrahim Tatlıses 'Öldürmeye çalışan Abdullah Uçmak tehdit ediyor' deyip şikayet etti
İbrahim Tatlıses, kendisini vuranlardan Abdullah Uçmak adıyla tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı.
İbrahim Tatlıses, Abdullah Uçmak etiketiyle sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası savcılığa başvurdu. Tatlıses, şikayet dilekçesinde "Abdullah Uçmak tarafından öldürülmeye çalışıldığım kamuoyunun malumu. Onun ismiyle sosyal medyada tehdit ediliyorum" dedi.
Günaydın'da yer alan habere göre, Tatlıses'in şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık, yazının içeriğinde tehdit unsuru oluşturacak bir ifadeye rastlanmadığını belirtti.
İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.
Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.