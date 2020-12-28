İbrahim Tatlıses 'Öldürmeye çalışan Abdullah Uçmak tehdit ediyor' deyip şikayet etti

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.