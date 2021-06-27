'İbrahim Tatlıses öldü mü' haberine ünlü türkücüden tepki! 'Allah cezanızı verecek'
İki hafta önce damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat masasına yatan İbrahim Tatlıses, 'öldü' haberlerine ateş püskürdü. Tatlıses "Mehmetçiğin dipçiği gibi iyiyim" diye mesaj verdi.
Geçtiğimiz aylarda 9 yıldır ara verdiği "İbo Show" programı ile ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından açıklama yaptı, 'Bu bir sitemdir, benim üstümden prim yapmayın' dedi. Tatlıses geçtiğimiz günlerde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından ünlü sanatçıya stent takıldı. Gizli gerçekleşen operasyonun ardından Tatlıses kısa süre sonra taburcu edildi.
Bazı sosyal medya hesapları ‘İbrahim Tatlıses öldü’ haberleri paylaşılınca ünlü türkücü isyan etti.
"Allah cezanızı verecek"
Instagram hesabından bir video paylaşan Tatlıses şunları söyledi;
5-6 gündür aleyhimde çıkan bir takım şeyler beni çok üzdü. Ben kendim için üzülmüyorum, beni sevenler için üzülüyorum. Sevenlerimi üzüyorsunuz Allah cezanızı verecek. Böyle şeyler yapmayın, ‘yok öldü, yok kalp krizi geçirdi’ ne kriz var ne ölme var.
Dimdik ayaktayım Mehmetçiğin dipçiği gibi… Benim üstümden prim yapmayın rica ediyorum sizden. Kendiniz bir şey icat edin. Beni kullanmayın! 50 sene oldu hala kullanıyorsunuz. Allah öldü demeden ölünmez ben bitti demeden bitmez!"