İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil için bakın ne yaptı İbo Show'un yeni konuğu

Öte yandan kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan Mehmet Ali Erbil, herkes tarafından merak edilir oldu. Koronavirüs salgını ve tedavi süreci sebebiyle evden çıkamayan Erbil'in son halini ve sağlık durumunu kızı paylaştı.