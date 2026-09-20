İbrahim Tatlıses kızı için kilometrelerce yol geldi! Okul çıkışında buluştular...

"İLK HAFTA YALNIZ BIRAKMADIM"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tatlıses, “Kızım için geldim. Okulun açıldığı hafta onu yalnız bırakmadım. Birlikte güzel zaman geçirdik, şimdi geri dönüyorum” dedi.