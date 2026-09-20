İbrahim Tatlıses kızı için kilometrelerce yol geldi! Okul çıkışında buluştular...

İbrahim Tatlıses kızı için kilometrelerce yol geldi! Okul çıkışında buluştular...

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün kızı Elif Ada ile Ayazağa'daki bir AVM'de görüntülendi. Kızının okul çıkışında onunla buluşan Tatlıses, Elif Ada ile birlikte vakit geçirdi.

Serap Aydoğan
Serap Aydoğan
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İbrahim Tatlıses kızı için kilometrelerce yol geldi! Okul çıkışında buluştular... - Resim: 1

Kızıyla öğle yemeği yiyen İbrahim Tatlıses, Elif Ada için yaklaşık 1500 kilometre yol kat ettiğini söyledi.

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İbrahim Tatlıses kızı için kilometrelerce yol geldi! Okul çıkışında buluştular... - Resim: 2

"İLK HAFTA YALNIZ BIRAKMADIM"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tatlıses, “Kızım için geldim. Okulun açıldığı hafta onu yalnız bırakmadım. Birlikte güzel zaman geçirdik, şimdi geri dönüyorum” dedi.

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İbrahim Tatlıses kızı için kilometrelerce yol geldi! Okul çıkışında buluştular... - Resim: 3

İşte, İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada'nın o kareleri...

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İbrahim Tatlıses kızı için kilometrelerce yol geldi! Okul çıkışında buluştular... - Resim: 4
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İbrahim Tatlıses kızı için kilometrelerce yol geldi! Okul çıkışında buluştular... - Resim: 5
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İbrahim Tatlıses kızı için kilometrelerce yol geldi! Okul çıkışında buluştular... - Resim: 6
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İbrahim Tatlıses kızı için kilometrelerce yol geldi! Okul çıkışında buluştular... - Resim: 7
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İbrahim Tatlıses Elif Ada