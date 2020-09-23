İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak'a meydan okudu 'Herkes eteklerindeki taşları döksün'
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, konuk olduğu programda babası hakkında açıklamalar yaptı. İbrahim Tatlıses, kızının açıklamalarına sert bir dille cevap verdi.
Geçtiğimiz günlerde Sorgu Sual'de Merve Şahin ve Melis Özkan'ın sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak Tatlıses, yaptığı açıklamalarla adından epey söz ettirmişti. Babasından nefret edip etmediği sorulduğunda ise ''Evet'' diyerek şunları söylemişti:
"Evet ettim. Ayrımcılık yaptığı zaman. Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığı zaman."
Bu yanıtıyla magazin gündemini sallayan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten yanıt geldi. Söylemezsem Olmaz programında yaşananları yorumlayan Seren Serengil'e İbrahim Tatlıses'ten mesaj geldi. Serengil'in iddiasına göre Tatlıses, kızının hakkındaki söylemlerine dair şunları söyledi:
"Siz her şeyi bilmiyorsunuz, bilemezsiniz! Ben çocuklarımın hakkında nasıl konuşurum bir baba olarak? Sadece onların anlattıklarını üzülerek dinlerim. O zaman herkes eteklerindeki taşları döksün."
Çıtak, kendisine sorulan "Babanızda olan hangi huyu eşinizde görmek istemezsiniz?" sorusuna ise, "Çapkınlık ve kadınlara olan tavrı" yanıtını vermişti.