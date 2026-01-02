BIST 11.391
İbrahim Tatlıses kırmızı bültenle aranan Galip Öztürk'ü ziyaret etti! 20 çocuğuyla fotoğraf çekildi

Gürcistan'a giden şarkıcı İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan Galip Öztürk'ü ziyaret etti. Tatlıses'in sosyal medyada ziyarete ilişkin paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. Tatlıses'in paylaşımında, Öztürk'ün yanı sıra 20 çocuğu da yer aldı.

İbrahim Tatlıses kırmızı bültenle aranan Galip Öztürk'ü ziyaret etti! 20 çocuğuyla fotoğraf çekildi - Resim: 1

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Türkiye'de yargılandığı bir cinayet davası sonucunda müebbet hapis cezası aldıktan sonra Gürcistan'a kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Metro Turizm'in kurucusu Galip Öztürk'ü ziyaret etti.

İbrahim Tatlıses kırmızı bültenle aranan Galip Öztürk'ü ziyaret etti! 20 çocuğuyla fotoğraf çekildi - Resim: 2

Şarkıcı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öztürk'ü Batum'daki evinde ziyaret ettiğini duyurdu. Tatlıses paylaştığı fotoğrafa "Galip Öztürk kardeşimi Batum'da evinde ziyaret ettim … çocukları ile birlikte iyi seneleri olsun inşallah" notunu düştü.

İbrahim Tatlıses kırmızı bültenle aranan Galip Öztürk'ü ziyaret etti! 20 çocuğuyla fotoğraf çekildi - Resim: 3

Hakkında kırmızı bültenle arama olan Öztürk ile Tatlıses'in fotoğrafında bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise çocuklardı. 20 tane çocuğun olduğu fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

İbrahim Tatlıses kırmızı bültenle aranan Galip Öztürk'ü ziyaret etti! 20 çocuğuyla fotoğraf çekildi - Resim: 4

İşte İbrahim Tatlıses'in o paylaşımı...

