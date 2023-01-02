İbrahim Tatlıses 'kimseyi bulamıyor musun' dedi, İrem Derici'nin itirafı olay oldu
İbo Show programında İbrahim Tatlıses ile şarkıcı İrem Derici'nin diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu. İbrahim Tatlıses 'kimseyi bulamıyor musun?' diye sordu. O soru üzerine İrem Derici, geçen yılki programı hatırlatarak ikinci bir itirafta bulundu.
İbo Show programının konuklarından biri de şarkıcı İrem Derici oldu. Yaptığı açıklamalarla, özel hayatı ve çekici tarzıyla sık sık gündeme gelen Derici ile İbrahim Tatlıses arasındaki diyalog sosyal medyaya da damga vurdu.
İbrahim Tatlıses programda ünlü şarkıcıya "Kimseyi bulamıyor musun?" dedi.
Programda, aldatıldığını itiraf etti
Derici ise bunun üzerine "Bulamıyorum diyordum hâlâ bulamıyorum hatta geçen sene burada aldatıldığımı itiraf etmiştim. Allah sizi inandırsın yine aldatıldım" diyerek kahkaha attı.
Tatlıses duydukları karşısında şaşkınlık yaşadı
Tatlıses ise duyduklarına şaşırdı ve "Yemin et, aldatan kendini aldatır" dedi.