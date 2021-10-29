İbrahim Tatlıses iş ilanı verdi 'Eli yüzü düzgün' ifadesine tepki yağınca kaldırdı!

"Eli ayağı düzgün tahsilli bir bayan arıyorum"

İbrahim Tatlıses paylaşımına," Genel müdürüm Şule Hanım'a yardımcı bir asistan arıyorum çünkü benim sahne işlerim de başladığı için her yere yetişemiyor eli ayağı düzgün tahsilli bir bayan arıyorum" yazdı.