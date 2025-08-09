BIST 10.973
İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlı arasında kriz! Soyadı tartışması mahkemeye taşındı...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu arasında sular durulmuyor. "Tatlıses" markasından dolayı babasıyla mahkemelik olan Ahmet Tatlıses'ten davayla ilgili açıklama geldi.

İbrahim Tatlıses, 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle büyük oğlu Ahmet Tatlıses’e dava açmıştı.

İddiaya göre; Ahmet Tatlıses, babasına ait "Tatlıses" markasını haksız şekilde kendi lehine kullanarak, bu markaları Türk Patent Enstitüsü'nde tescilini sağladı.

İbrahim Tatlıses, Tatlıses Prodüksiyon Şirketi'nin marka patenti vekilinin, şirketin bilgisi ve rızası dışında Ahmet Tatlıses’e danışmanlık hizmeti verdiğini ileri sürerek İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

İki yıl süren davanın ünlü şarkıcının lehine sonuçlandığı iddia edildi. Haberlerin yayılmasının ardından Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından açıklama yaparak çıkan iddiaları yalanladı.

