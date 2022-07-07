İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı arasında ipler iyice gerildi! Vasi davasında flaş karar açıklandı
90'lardan sonra 2000'lere şarkılarıyla damga vuran, kendi adını taşıyan programıyla " İbo Show" ile gönüllere taht kuran imparator lakaplı İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayın programında oğlu için zehir zemberek sözler sarf etmiş "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" iddiasında bulunmuştu. Babasının akıl sağlığından şüphe eden Ahmet Tatlı vakit kaybetmeden vasi davası açtı ve flaş karar açıklandı...
Kendi adını taşıyan programıyla " İbo Show" ile gönüllere taht kuran her döneme şarkılarıyla damga vuran, güçlü sesiyle adından söz ettiren imparator lakaplı İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayın programında oğlu için zehir zemberek sözler sarf etmiş "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" iddiasında bulunmuştu. Babasının akıl sağlığından şüphe eden Ahmet Tatlı vakit kaybetmeden vasi davası açtı ve flaş karar açıklandı. 2. Sayfa'nın haberine göre; mahkeme, İbrahim Tatlıses’in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar verdi!
Zehir zemberek açıklama
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlıses ile kavga etmişti. İbrahim Tatlıses oğluyla ilgili "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" iddiasında bulununca oğlu zehir zemberek bir açıklama yapmıştı.
Dava açtı
Ardından ise babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyen Ahmet Tatlıses, vasi atanması için dava açtı. Açılan davayla ilgili mahkemeden flaş bir karar çıktı.
Gerilim artıyor
Tatlıses ailesinde ortalık karışmış durumda. İbrahim Tatlıses ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında gerilim artıyor.