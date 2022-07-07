İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı arasında ipler iyice gerildi! Vasi davasında flaş karar açıklandı

Kendi adını taşıyan programıyla " İbo Show" ile gönüllere taht kuran her döneme şarkılarıyla damga vuran, güçlü sesiyle adından söz ettiren imparator lakaplı İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayın programında oğlu için zehir zemberek sözler sarf etmiş "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" iddiasında bulunmuştu. Babasının akıl sağlığından şüphe eden Ahmet Tatlı vakit kaybetmeden vasi davası açtı ve flaş karar açıklandı. 2. Sayfa'nın haberine göre; mahkeme, İbrahim Tatlıses’in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar verdi!