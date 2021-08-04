İbrahim Tatlıses İBO Şov ile ekrana dönünce malulen emeklilik maaşı gitti
SGK, İbrahim Tatlıses'in İbo Show’a başlayınca 'yeniden çalışabiliyor' gerekçesiyle maaşını kesti.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses uğradığı silahlı saldırı sonrasında malulen emekli olmuştu. 2011 yılında Maslak'ta saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, başına isabet eden mermi sebebiyle uzun süre türkü söyleyememişti. SGK yıllarca sahnelerden ve ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses'e SGK malulen emeklilik maaşı bağlamıştı. Tatlıses, İBO Şov ile ekrana dönünce SGK'dan kötü haberi aldı.
2011 yılında aracının içerisinde başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, yıllar süren bir tedavi sürecine başladı.
Almanya, Türkiye ve ABD'de çok sayıda cerrahi operasyon geçiren usta sanatçı, vücudundaki hasar nedeniyle Haziran 2017'de 'malulen emeklilik' başvurusunda bulundu.
İzmir Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yapılan başvurunun ardından gerekli sağlık raporları istendi ve Tatlıses emekli edildi.